Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.) n'a pas été contactée pour rejoindre le MCU

Il n'est pas rare que des journalistes demandent à d'anciens acteurs des films ou séries Marvel s'ils ont été contactés pour reprendre leur rôle au sein du MCU. Aujourd'hui, c'est Chloe Bennet qui s'est prêtée à ce petit jeu. En effet, il lui a été demandé si ell allait reprendre son rôle de Daisy Johnson au sein du MCU. Voici ce qu'elle a répondu :

Je ne suis pas en train de plaisanter, ce n'est pas une blague, je ne sais rien à ce sujet. Ils ne m'ont pas demandé.

De là, vous allez me dire "elle dit qu'elle n'est pas dans le projet mais c'est ce que tous les acteurs disent pour se couvrir. En quoi est-ce différent pour Chloe Bennet" ? Eh bien c'est différent parce qu'elle a été un peu plus loin. Voici ce qu'elle a ajouté :

Agents of S.H.I.E.L.D. n'est pas considéré comme étant canon, mais je suis d'accord que j'aurais dû participer à Secret Invasion. La série aurait été sans doute meilleure.

Comme vous pouvez le constater, la dernière phrase est tout de même une jolie pique envers Marvel. Pas sûr que l'actrice aurait pris cette direction si elle avait vraiment signé pour un retour. Bien sûr, elle peut toujours brouiller les pistes. Si tel est le cas, on ne peut nier le fait qu'elle l'ait fait avec un certain talent.