  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.) n'a pas été contactée pour rejoindre le MCU

Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.) n'a pas été contactée pour rejoindre le MCU

02 Septembre 2025 par Jeff 0 CBM
Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.) n'a pas été contactée pour rejoindre le MCU

Il n'est pas rare que des journalistes demandent à d'anciens acteurs des films ou séries Marvel s'ils ont été contactés pour reprendre leur rôle au sein du MCU. Aujourd'hui, c'est Chloe Bennet qui s'est prêtée à ce petit jeu. En effet, il lui a été demandé si ell allait reprendre son rôle de Daisy Johnson au sein du MCU. Voici ce qu'elle a répondu :

Je ne suis pas en train de plaisanter, ce n'est pas une blague, je ne sais rien à ce sujet. Ils ne m'ont pas demandé.

De là, vous allez me dire "elle dit qu'elle n'est pas dans le projet mais c'est ce que tous les acteurs disent pour se couvrir. En quoi est-ce différent pour Chloe Bennet" ? Eh bien c'est différent parce qu'elle a été un peu plus loin. Voici ce qu'elle a ajouté :

Agents of S.H.I.E.L.D. n'est pas considéré comme étant canon, mais je suis d'accord que j'aurais dû participer à Secret Invasion. La série aurait été sans doute meilleure.

Comme vous pouvez le constater, la dernière phrase est tout de même une jolie pique envers Marvel. Pas sûr que l'actrice aurait pris cette direction si elle avait vraiment signé pour un retour. Bien sûr, elle peut toujours brouiller les pistes. Si tel est le cas, on ne peut nier le fait qu'elle l'ait fait avec un certain talent.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Jinkx Monsoon propose que le rôle de Mystique soit tenu par une femme trans

Jinkx Monsoon propose que le rôle de Mystique soit tenu par une femme trans

02 Septembre 2025

Et en tant que femme trans, elle se porte volontaire

Votre avis sur Les Quatre Fantastiques: Premiers pas

Votre avis sur Les Quatre Fantastiques: Premiers pas

02 Septembre 2025

Dites-nous tout !

Les Muppet squattent Marvel pour leur 70 ans

Les Muppet squattent Marvel pour leur 70 ans

1er Septembre 2025

Pas moins de dix titres concernés

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Agents of S.H.I.E.L.D.

Saison : 7
Créée par
  • Joss Whedon
Synopsis

  • Après de longs mois de repos à la suite de sa blessure infligée par le légendaire dieu Loki pendant l'invasion de New York, l'agent Phil Couslon réintègre le S.H.I.E.L.D., une organisation internationale qui enquête sur les phénomènes paranormaux et défend la Terre des menaces terroristes ou d'invasions extraterrestre.



    A son retour, l'agent se voit confier une nouvelle équipe d'enquêteurs. Elle est composée de Melinda May, une aviatrice experte en arts martiaux ; Grant Ward, un espion redoutable et tout en muscles ; Leopold Fitz, un ingénieur génie en nouvelles technologies et Jemma Simmons, une biochimiste. A cette équipe du S.H.I.E.L.D. s'ajoute Skye, une pirate informatique membre d'un groupe de hackers prônant la liberté d'information. Arrêtée par l'équipe de Coulson, elle les rejoint en tant que consultante. Ensemble, ils ont pour mission d'enquêter sur de mystérieux artefacts et d'arrêter des organisations séditieuses.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire