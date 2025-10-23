12 couvertures Marvel Cosmic Invasion

En lien avec le jeu vidéo

En fin d'année va sortir le jeu Marvel Cosmic Invasion, un jeu de combat style arcade développé par Dotemu et Tribute Games. Pour fêter ça et faire un peu de pub au passage, Marvel va proposer 12 couvertures inspirées du jeu durant les mois de janvier et février. Au final, les dessins proposés sont plutôt sympa, avec un petit charme retro !

Voici les titres concernés :

En vente le 7 janvier :

- NOVA: CENTURION #3

- VENOM #253

- WOLVERINE #14

En vente le 14 janvier :

- AMAZING SPIDER-MAN: TORN #4

En vente le 21 janvier :

- CAPTAIN AMERICA #7

En vente le 28 janvier :

- IRON MAN #1

En vente le 4 février :

- STORM: EARTH’S MIGHTIEST MUTANT #1

En vente le 11 février :

- PLANET SHE-HULK #4

- X-MEN #25

En vente le 18 février :

- FANTASTIC FOUR #8

En vente le 25 février :

- BLACK PANTHER: INTERGALACTIC #3

- THOR #7