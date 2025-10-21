  1. Accueil
  Laurence Fishburne veut bien revenir dans le MCU... mais pour jouer Charles Xavier

21 Octobre 2025
Techniquement, Laurence Fishburne fait déjà partie du MCU. En effet, il tient le rôle du docteur Bill Foster / Black Goliatha / Giant-Man depuis 2018. Bon, dans les faits, il n'a tenu ce rôle que deux fois, une fois pour Ant-Man and the Wasp et une fois dans What if...? mais cela ne change rien au fait qu'officiellement, il s'agit donc d'un acteur qui tient un rôle au sein du MCU.

Lors d'une réunion Matrix à la New York Comic Con, ce dernier s'est exprimé quant à un retour du côté de Marvel. Visiblement, il ne serait pas contre un retour... mais pour un autre rôle. Voici ce qu'il a déclaré :

Je sais qu’ils parlent maintenant des X-Men. Donc, à ce stade, je veux une des deux choses. La première serait : que pensez-vous de Laurence Fishburne en tant que Professeur X ?

Quant à la deuxième chose, Fishburne est ouvert aux suggestions :

Je ne sais pas, je vais vous laisser décider. Je n’arrive pas à m’en rendre compte.

L'imaginez-vous dans ce rôle ?

