[Preview VO] X-Men: Book of Revelation #1

21 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
La preview VO de X-Men: Book of Revelation #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jed MacKay et est dessiné par Netho Diaz, Sean Parsons et Fernando Sifuentes. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 22 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, après l'assassinat de l'un de ses Choristes les plus précieux, Revelation accueille un nouveau mutant dans sa capitale : Philadelphie. Mais la capitale des Territoires de Revelation cache de nombreux dangers, parmi lesquels ses Choristes rivaux – et Fabian Cortez ne permettra à personne de contester sa faveur auprès de Revelation. Mais ce nouveau mutant a un allié secret : le Fantôme de Philadelphie !

  

  

