  3. [Preview VO] Radioactive Spider-Man #1

21 Octobre 2025
La preview de Radioactive Spider-Man #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joe Kelly et dessiné par Kev Walker. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 22 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, le virus X a décimé New York – mais Spider-Man ne cesse de se battre. Dans un pari désespéré, Peter Parker s'administre une dose de radiation mortelle pour contenir l'infection. La survie a un prix. Bien que cela ne tue pas Peter Parker, cela le bouleverse profondément. C'est le Spider-Man le plus dangereux et muté de tous les temps – et il n'est pas seul.

  

  

