Magik reviendra aux côtés de Colossus en février 2026

C'est à travers les sollicitations du mois de février que l'annonce est tombée. Ashley Allen et German Peralta vont être en charge d'une nouvelle série limitée du côté de Marvel. Intitulée Magik & Colossus, le premier numéro est prévu pour le 21 janvier. Voici son synopsis :

LES FRÈRES ET SŒURS MUTANTS SE RÉUNISSENT ! Illyana Rasputin est une sorcière cynique dont le pouvoir provient du royaume obscur du Limbo. Piotr Rasputin est fait de métal, mais possède un cœur bien plus tendre que son extérieur. Mais malgré le lien du sang, il n'est pas toujours plus fort que l'eau ! Lorsqu'ils retournent dans leur pays natal, ils découvrent d'anciens monstres du folklore russe qui s'en prennent aux innocents ! Ces deux mutants pourront-ils mettre de côté leurs différences pour sauver leur pays ? L'équipe créative talentueuse derrière Magik se réunit pour une histoire des X-Men pleine de combats épiques, de mysticisme et de drames familiaux !

Sortie le 4 février 2026.