Charlie Cox (Daredevil) nie son implication dans Spider-Man: Brand New Day

C'est lors d'une interview de la New-York Comic Con qui a mis du temps à faire surface que la question a été posée à l'acteur Charlie Cox soit Daredevil dans la série Daredevil: Born Again : allez-vous apparaître dans le film Spider-Man: Brand New Day. Voici sa réponse :

Je sais que vous pensez tous que je suis dans Spider-Man parce que j'ai filmé un truc à Londres. Mais non, je ne suis pas dans Spider-Man.

Maintenant, reste à savoir si nous devons le croire ou non. Pour rappel, Mark Ruffalo / Hulk s'est fait griller sur le tournage alors qu'il y a encore quelques semaines, il expliquait ne pas être présent dans le film aux côtés de Tom Holland...