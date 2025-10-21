Mahershala Ali et Mia Goth, toujours motivés par un film Blade pour Marvel

  1. Accueil
21 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
On ne compte plus le nombre d'années d'attente pour le projet Blade. Pourtant, il y a déjà des contrats de signés avec, en tête, plusieurs acteurs. Et pourtant... rien. Le néant. Vu de la sorte, on pourrait se demander si les acteurs concernés, notamment Mahershala Ali et Mia Goth sont toujours bien rattachés au projet et toujours "motivés". Visiblement, la réponse est oui.

Mahershala Ali à Variety / THR :

Appelez Marvel. Je suis prêt. Faites-leur savoir que je suis prêt. 

J’aimerais vraiment que Blade se fasse ; nous verrons, je ne sais pas où en est Marvel en ce moment. Je cherche juste le prochain grand rôle, vraiment.

Mia Goth à Elle :

Cela prend le temps que cela prend, c'est pour le mieux. Ils veulent bien le faire.

Visiblement, Mia Goth a tout de même l'air plus confiante que Mahershala Ali.

