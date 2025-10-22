Une nouvelle mini-sÃ©rie Deadpool pour 2026

C'est à travers les sollicitations Marvel du mois de février que la nouvelle est tombée. Deadpool va avoir droit à une nouvelle série limitée. Intitulée Wade Wilson: Deadpool, elle sera écrite par Benjamin Percy et dessinée par Geoff Shaw.

Voici le synopsis :

DANGEREUX. DÉRANGÉ. MORTEL. Deadpool est un homme au bord du précipice, ce qui signifie que les missions sont plus dangereuses, les enjeux plus élevés et l'humour plus noir que jamais. Mais Wade Wilson ne rit pas. Un souvenir sombre hante Deadpool, tandis qu'un client mystérieux le conduit sur un chemin inquiétant. Cette voie mène-t-elle à la rédemption ? Non, quelque chose de bien pire. Wade ne pourra jamais être pardonné pour ce qu'il a fait… la nouvelle série en cours commence !

Le premier numéro sortira le 11 février 2026 pour 4.99$. La série tiendra en cinq numéros.