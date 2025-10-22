  1. Accueil
Encore une série Storm pour Murewa Ayodele en 2026

22 Octobre 2025
Encore une série Storm pour Murewa Ayodele en 2026

Nous espérons que vous appréciez le travail du scénariste du Nigéria Murewa Ayodele sur le personnage de Storm car d'après les sollicitations, Marvel lui a proposé une nouvelle série régulière à partir du mois de février. Après une première série régulière mis en pause le temps de Rogue Storm, Ayodele reprendra donc son poste de scénariste régulier sur l'univers de la mutante mais avec une nouvelle remise à zéro de la numérotation au passage. La série sera intitulée Storm: Earth's Mightiest Mutant et le dessin sera tenu par Federica Mancin.

Voici le synopsis :

LA GUERRE PAR-DESSUS TOUT – la guerre la plus dangereuse qui existe – gronde plus fort et plus près. Alors que le cosmos se prépare à l'annihilation, STORM, inconsciente de la menace imminente, tourne son regard vers l'intérieur – vers son foyer – vers la TERRE. La mutante la plus puissante de la Terre devient à nouveau la protectrice de la Terre… dans un nouveau chapitre audacieux de sa vie. Dans ce nouveau départ, STORM participe à la cérémonie japonaise du thé avec un ennemi et visite la France pour un bal masqué avec des monstres. Cependant, tout se termine par des funérailles déchirantes… car dans cette nouvelle ère d'ORORO MUNROE, proposée par Murewa Ayodele (I AM IRON MAN, STORM, ROGUE STORM) et Federica Mancin (EXCEPTIONAL X-MEN, MILES MORALES: SPIDERMAN), MISTRESS DEATH n'est jamais loin. Avec DEATH traquant les ombres, attendez-vous à des effusions de sang, de la brutalité, du barbarisme et des émotions audacieuses dans ce tout nouveau STORM: EARTH'S MIGHTIEST MUTANT.

Murewa Ayodele est en charge du personnage depuis octobre 2024 et continuera donc son petit bonhomme de chemin sur cet univers en 2026. C'est également à lui que nous devons le mini-event Thunder War.

Storm: Earth's Mightiest Mutant #1 sortira le 4 février 2026.

