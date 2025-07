Recap de l'event Thunder War

Le gros event de l'année 2025 du côté de Marvel, c'est One World Under Doom. En parallèle à cela, l'éditeur a également annoncé un event plus secondaire : Thunder War. Composé de trois numéros, il touchera exclusivement la série Storm. Voici un recap de l'event.

L'annonce

Elle est faite en juin 2025. L'éditeur annonce que Murewa Ayodele et Lucas Werneck, les deux auteurs en charge de la série Storm depuis octobre 2024, allaient mettre en place un nouvel event au sein de leur propre série : Thunder War. Du côté de l'équipe créative, rien ne change pour le premier numéro de l'event. Par contre, pour les deux derniers, Lucas Werneck laisse sa place à Mario Santoro au poste de dessinateur. Il est également annoncé que Mateus Manhanini, qui était en charge des covers de la série jusque-là, serait également en charge des covers de l'event.

De son côté, Murewa Ayodele a teasé l'event en ses termes :

Il y a certaines histoires dans l'histoire des comicbooks auxquelles on se réfère à tout va et que l'on révère. Days of Future Past, Planet Hulk, Born Again, Kraven's Last Hunt, et tant d'autres. Ces histoires sont des pierres précieuses car elles redéfinissent la relation que l'on a au médium en tant que lecteurs et créatifs. Quand nous lisons ces grandes histoires, on se prend souvent à penser la même chose, à se demander ce que ça devait être de lire ce récit lorsqu'il était publié mensuellement. Eh bien, vous n'aurez plus à vous poser la question. À partir de juillet 2025, l'une de ces histoires se déroulera dans les pages de la série Storm, débutant avec le #10 et se terminant avec le #12.

Comment en sommes-nous venus à Thunder War ?

Pour le coup, rien de bien compliqué. C'est la série Storm qui nous a mené à Thunder War. Pas mal de personnages de la série apparaissent dans les neuf premiers numéros. Nous vous conseillons donc de les connaître.

L'idée générale

Thunder War va fermement ancrer Ororo Munroe dans toutes ses forces et défauts qui font du personnage ce qu'elle est aujourd'hui, tandis qu'elle va affronter le panthéon entier de dieux du tonnerre de l'univers Marvel, et que nous verrons quelle version de Storm émergera des cendres : une déesse bienveillante, une tyrannique exécutrice de dieux, ou une déesse massacrée par la furie des immortels.

Le contenu

L'event tient en trois numéros répartis entre juillet et septembre 2025.

Ordre de lecture et détail des numéros

Storm #10

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Lucas Werneck

Sortie le 23 juillet

La "THUNDER WAR" débute ! C'est le moment où la boucle se boucle. Le F.B.I. découvre enfin l'enfant mutant de l'INCIDENT D'OKLAHOMA (voir Storm #1) et la planque où STORM a abrité l'enfant. Le F.B.I. ne s'arrêtera pas tant qu'ils n'auront pas capturé cet enfant mutant, car les pouvoirs nucléaires sans égal de l'enfant en font une menace pour l'humanité. STORM doit protéger cet enfant, mais il y a un problème : la dernière fois que STORM était en proximité immédiate de l'enfant, STORM est morte d'une mort horrible. Pendant ce temps, aux confins de l'espace, ÉTERNITÉ localise l'HIVER NOIR qui a consommé GALACTUS et SILVER SURFER SOOT - déclenchant la terrifiante THUNDER WAR. Avec la participation de BISHOP - le tireur d'élite énergivore !

Storm #11

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Mario Santoro

Sortie le 6 août

La THUNDER WAR monte en puissance ! HADAD est ici pour mettre fin à notre univers. L'ÉTERNITÉ, sentant le cataclysme imminent, abandonne l'univers pour chercher l'aide de CELUI QUI EST AU-DESSUS DE TOUT - la seule entité bienveillante et suffisamment puissante pour vaincre HADAD - le premier dieu de l'orage. Avec l'ÉTERNITÉ disparue et les pouvoirs de la TEMPÊTE ÉTERNELLE dépouillés, TEMPÊTE n'est plus l'être le plus puissant de l'univers. Pourtant, tout ce que nous chérissons repose sur ses épaules. Le plus récent, le plus jeune, dieu de l'orage mortel (ORORO MUNROE) doit affronter le plus ancien et le plus puissant dieu de l'orage (HADAD)... seul... pour le destin de l'univers. Notre univers est condamné.

Storm #12

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Mario Santoro

Sortie le 24 septembre

LA THUNDER WAR EST FINIE ! Tout a une fin. Notre univers ne fait pas exception. Cependant, il ne disparaîtra du vivant de STORM. Ainsi soit-il.