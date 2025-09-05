  1. Accueil
Batman (2025) #1 : une nouvelle ère par Matt Fraction et Jorge Jiménez

05 Septembre 2025 par Jeff 0
Nouvelle numérotation, nouveau départ pour Batman après Hush 2 ! Avec un costume fringant, et une Batmobile électrique, le Chevalier Noir devra à nouveau faire face à un nouveau commissaire qui risque de lui compliquer la tâche !

 

 

