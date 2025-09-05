  1. Accueil
  3. James Gunn considère Peacemaker comme étant un prequel à Man of Tomorrow

05 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Décidemment, Peacemaker semble être une série immanquable au sein du DCU. Après avoir déclaré que Peacemaker était la suite de Superman, le co-président de DC Studios, James Gunn, déclare à présent qu'il est le prequel de Man of Tomorrow. Autrement dit, la série ferait le bon entre le film sorti il y a quelques semaines et le film prévu pour 2027. 

L'annonce a été faite sur Instagram. Gunn y a fait la promo du prochain épisode de la série tout en mentionnant l'idée de prequel :

Pour information, plusieurs sites internet ont pu voir les cinq premiers épisodes de la série et tous s'accordent pour signaler que, pour le moment, rien ne laisse véritablement penser qu'il s'agisse d'une suite ou d'un prequel. Mais d'un autre côté, Gunn a refusé de dévoiler les trois derniers épisodes car ils possèderaient, selon lui, de trop grosses surprises. Ces fameux liens entre les deux films peuvent donc toujours tomber.

Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


Voir la Fiche

