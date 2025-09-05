Un Batman #1 Blind Bag avec la variant cover gold se revend 1300$ sur eBay

Hier est sorti le très attendu Batman #1 de Matt Fraction et Jorge Jimenez (bon même si dans les faits, il est sorti bien plus tôt). Avec cette sortie, DC Comics a mis en place un système de Blind Bag. Le principe est simple : tu achètes un numéro de Batman sans savoir quelle cover tu auras et après... c'est la surprise !

Et de belles surprises, il y en a déjà eu quelques unes. En effet, des lecteurs ont eu la chance d'avoir la cover gold foil variant de Jorge Jimenez. Et bien sûr, ils l'ont placé fièrement sur leur étagère en tant que collectionneur de comics. Non, je déconne. Comme d'hab, cela s'est terminé sur eBay. Deux exemplaires ont été mis en vente. Le premier est parti pour 1300$ tandis que le second est parti pour 1000$.

A noter que deux variant gold foil de Jim Lee ont également été revendues.