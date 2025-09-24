Hayden Sherman (Dark Patterns) sur un nouveau projet Batman

Batman: Dark Patterns, la série de Dan Watters et Hayden Sherman est très appréciée des critiques et des fans du Chevalier Noir. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et Dark Patterns se terminera avec le numéro 12. Malgré cela, DC Comics ne semble pas vouloir mettre le dessinateur sur un autre univers. Voici ce que Sherman a déclaré dernièrement :

BATMAN: DARK PATTERNS peut être en train de se terminer pour le moment, mais je suis heureux de dire que je continue à dessiner beaucoup de Chevalier Noir. Tant dans les pages d'ABSOLUTE WONDER WOMAN que dans une nouvelle chose très différente qui n'est pas encore annoncée ! Je donnerais un indice sur cette nouvelle chose, mais je connais les fans de Batman et si je dis ceci ou cela, je suis sûr que vous serez déjà sur la piste. Plus d'infos bientôt !

Une excellente nouvelle donc !

Pour rappel, le titre Batman : Dark Patterns est publié en France par Urban Comics et ne pouvons que vous le conseiller. Si la review du premier tome vous intéresse, vous la trouverez ici. A l'époque, nous l'avions résumé en ces termes : Un titre Batman qui se concentre avant tout sur le côté détective du personnage. Non seulement, cela faisait longtemps mais, en plus, on ne boude pas son plaisir ! avant de lui mettre la note de 4.5/5.

Si vous désirez vous procurer le titre et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à cliquer ici pour le premier tome et ici pour le second.