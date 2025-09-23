La série animée Bat-Fam sortira en novembre 2025 sur Prime Video

Il y a deux ans de cela, Warner Bros et DC Comics avaient proposé Merry Little Batman (ou L'étrange noël du petit Batman en VF), un film d'animation qui tient plus du film de Noël que de l'univers du Chevalier Noir et dans lequel nous suivions Damian Wayne en Little Batman en train de protéger la ville de Gotham City de divers ennemis.

De là, un spin-off en série animée avait été validé en avril 2023 : Bat-Fam. Jusque-là, nous n'avions pas eu de date de diffusion (ndlr : bon, faut dire aussi que Prime Video était déjà bien occupé avec son Batman : Caped Crusader). A présent, c'est plus ou moins chose faite ! Ainsi, nous savons que le top départ sera pour le mois de novembre.

Vous trouverez en fin de news quelques images.