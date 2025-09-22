Votre avis sur Aztec Batman: Clash of Empires

Le film animé Aztec Batman: Clash of Empires a été ajouté à notre base de données. Fan de Batman sous toutes ces formes ou grand amateur de dessin animé, vous pouvez maintenant noter/commenter la fiche du film. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.
À l'époque de l'Empire aztèque, Yohualli Coatl voit son père et chef de village, Toltecatzin, être assassiné par les conquistadors espagnols. Yohualli s'échappe à Tenochtitlan pour avertir le roi Moctezuma et son grand prêtre, Yoka, du danger imminent.
