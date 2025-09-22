  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Votre avis sur Aztec Batman: Clash of Empires

Votre avis sur Aztec Batman: Clash of Empires

22 Septembre 2025 par Jeff 0
Votre avis sur Aztec Batman: Clash of Empires

Le film animé Aztec Batman: Clash of Empires a été ajouté à notre base de données. Fan de Batman sous toutes ces formes ou grand amateur de dessin animé, vous pouvez maintenant noter/commenter la fiche du film. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.

 

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Les scènes coupées de Superman se dévoilent

Les scènes coupées de Superman se dévoilent

23 Septembre 2025

Merci, le Blu-Ray !

La série animée Bat-Fam sortira en novembre 2025 sur Prime Video

La série animée Bat-Fam sortira en novembre 2025 sur Prime Video

23 Septembre 2025

Le spin-off de Merry Little Batman est pour bientôt

Absolute Wonder Woman, notre avis sur

Absolute Wonder Woman, notre avis sur "The Lady and the Tiger" (Absolute Wonder Woman #6 & #7)

22 Septembre 2025

Qu'en avons-nous pensé ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Aztec Batman : Clash of Empires

Sortie : 19 Septembre 2025
Pas de note
Réalisé par
  • Juan Meza-León
Trailers
Trailer
Synopsis

  • À l'époque de l'Empire aztèque, Yohualli Coatl voit son père et chef de village, Toltecatzin, être assassiné par les conquistadors espagnols. Yohualli s'échappe à Tenochtitlan pour avertir le roi Moctezuma et son grand prêtre, Yoka, du danger imminent.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire