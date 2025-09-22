  1. Accueil
  2. Actualités
  3. DC Comics annonce un demi-million de ventes pour son Batman #1 par Matt Fraction

DC Comics annonce un demi-million de ventes pour son Batman #1 par Matt Fraction

22 Septembre 2025 par Jeff 0 hr
DC Comics annonce un demi-million de ventes pour son Batman #1 par Matt Fraction

On se doutait bien qu'il avait cartonné mais à présent, nous pouvons le confirmer avec des chiffres. Ainsi, le titre Batman #1 a été vendu à un demi-million d'exemplaires. Un chiffre sans doute boosté par les nombreuses variant covers et, surtout, les blind bags, mais cela n'en reste pas moins une franche réussite. Dans la foulée, il a également été annoncé que le titre aurait droit à une seconde impression avec deux nouvelles variant covers signées Jorge Jimenez et Dan Mora.

Les voici :

 

Pour rappel, ce chiffre avancé par DC Comics ne veut pas dire qu'il y a eu 500.000 acheteurs. Le chiffre avancé par l'éditeur représente en réalité le nombre d'exemplaires vendus auprès des bouquinistes américains. Le nombre d'exemplaires réel est inconnu à ce jour.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Les scènes coupées de Superman se dévoilent

Les scènes coupées de Superman se dévoilent

23 Septembre 2025

Merci, le Blu-Ray !

La série animée Bat-Fam sortira en novembre 2025 sur Prime Video

La série animée Bat-Fam sortira en novembre 2025 sur Prime Video

23 Septembre 2025

Le spin-off de Merry Little Batman est pour bientôt

Absolute Wonder Woman, notre avis sur

Absolute Wonder Woman, notre avis sur "The Lady and the Tiger" (Absolute Wonder Woman #6 & #7)

22 Septembre 2025

Qu'en avons-nous pensé ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire