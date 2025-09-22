DC Comics annonce un demi-million de ventes pour son Batman #1 par Matt Fraction

On se doutait bien qu'il avait cartonné mais à présent, nous pouvons le confirmer avec des chiffres. Ainsi, le titre Batman #1 a été vendu à un demi-million d'exemplaires. Un chiffre sans doute boosté par les nombreuses variant covers et, surtout, les blind bags, mais cela n'en reste pas moins une franche réussite. Dans la foulée, il a également été annoncé que le titre aurait droit à une seconde impression avec deux nouvelles variant covers signées Jorge Jimenez et Dan Mora.

Les voici :

Pour rappel, ce chiffre avancé par DC Comics ne veut pas dire qu'il y a eu 500.000 acheteurs. Le chiffre avancé par l'éditeur représente en réalité le nombre d'exemplaires vendus auprès des bouquinistes américains. Le nombre d'exemplaires réel est inconnu à ce jour.

