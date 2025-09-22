  1. Accueil
  3. Absolute Wonder Woman, notre avis sur "The Lady and the Tiger" (Absolute Wonder Woman #6 & #7)

Absolute Wonder Woman, notre avis sur "The Lady and the Tiger" (Absolute Wonder Woman #6 & #7)

22 Septembre 2025 par Jeff 0
Absolute Wonder Woman, notre avis sur

Diana se retrouve face à Hadès. Va-t-elle réussir le cruel défi du dieu des enfers ? L'Amazone devra se souvenir de la fable de la Dame et du Tigre pour se sortir de cette situation désespérée !

 

 

Notre avis sur le premier arc d'Absolute Wonder Woman

Notre avis sur le premier arc d'Absolute Martian Manhunter

Notre avis sur le premier arc d'Absolute Batman

DC Absolute ou le renouveau graphique des personnages

 

