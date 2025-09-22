Un extrait de 10 minutes pour Aztec Batman: Clash of Empires

Aztec Batman: Clash of Empires n'est pas forcément le projet auquel nous pensons le plus lorsque l'on parle de Batman mais il est bien là. Sorti il y a quelques jours, le nouvel animé de la team Warner Bros / DC Comics a été accompagné d'une nouvelle vidéo sur youtube. Et autant dire qu'il y aura largement de quoi se faire un avis puisqu'il s'agit d'un extrait de dix minutes.

Le voici :

Pour rappel, voici ce quoi parle le film animé :

À l'époque de l'Empire aztèque, Yohualli Coatl voit son père et chef de village, Toltecatzin, être assassiné par les conquistadors espagnols. Yohualli s'échappe à Tenochtitlan pour avertir le roi Moctezuma et son grand prêtre, Yoka, du danger imminent.