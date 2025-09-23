  1. Accueil
Les scènes coupées de Superman se dévoilent

23 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Les scènes coupées de Superman se dévoilent

Comme très souvent dans le milieu du cinéma, plusieurs scènes ont été coupées lors du montage final de Superman. A ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Soit les scènes ne sont pas passées par toutes les étapes de la production (comme pour Fantastic Four: First Steps), soit elles sont bien passées par toutes ces étapes et sont donc considérées comme étant exploitables. 

C'est le cas de notre film Superman. Et bien sûr, les scènes ont été ajoutées dans les bonus du Blu-Ray. Et le Blu-ray... il est sorti aujourd'hui ! Donc, nous avons nous aussi accès aux scènes coupées.

Les voici :

 

 

 

Et en plus :

 

Que pensez-vous de ces scènes ? Comprenez-vous qu'elles aient été coupées ?

Pour aller plus loin :

 

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


Voir la Fiche

