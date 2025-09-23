Les scènes coupées de Superman se dévoilent

Comme très souvent dans le milieu du cinéma, plusieurs scènes ont été coupées lors du montage final de Superman. A ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Soit les scènes ne sont pas passées par toutes les étapes de la production (comme pour Fantastic Four: First Steps), soit elles sont bien passées par toutes ces étapes et sont donc considérées comme étant exploitables.

C'est le cas de notre film Superman. Et bien sûr, les scènes ont été ajoutées dans les bonus du Blu-Ray. Et le Blu-ray... il est sorti aujourd'hui ! Donc, nous avons nous aussi accès aux scènes coupées.

Les voici :

Krypto and Mister Terrific team up in this new deleted scene from ‘SUPERMAN’! pic.twitter.com/enALS8AWR0 — DC Film News (@DCFilmNews) September 22, 2025

lois giving clark a kiss deleted scene in HD????



why didn't james keep this in oh my god i love this pic.twitter.com/9FHasc1Lbv — juan (@JuanEditzs) September 23, 2025

interesting deleting a short moment of lombard crying ???????? when majority of this scene was in the movie pic.twitter.com/mQlnpAqDxr — juan (@JuanEditzs) September 23, 2025

Et en plus :

'Superman' gag reel pic.twitter.com/fnV3zwu3lg — Superman Saga News (@SuperSagaNews) September 23, 2025

Que pensez-vous de ces scènes ? Comprenez-vous qu'elles aient été coupées ?

