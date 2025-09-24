Absolute Superman, notre avis sur l'arc

Kal-El continue de parcourir le monde avec les Omega Men pour faire face à la menace de Lazarus et son leader, une figure mystérieuse aussi ancienne que puissante !

Notre avis sur le premier arc d'Absolute Wonder Woman

Notre avis sur le premier arc d'Absolute Martian Manhunter

Notre avis sur le premier arc d'Absolute Batman

DC Absolute ou le renouveau graphique des personnages

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity