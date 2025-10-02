Absolute Green Lantern Tome 1 et Absolute Batman Tome 2 en février 2026

La lignée Absolute de DC Comics, cela fonctionne. C'est donc sans surprise qu'Urban Comics annonce la suite de l'univers qui revisite tous les plus grands super-héros de l'écurie de la Distinguée Concurence. Dernièrement, deux nouveaux tomes ont été annoncés. Le premier est Absolute Green Lantern Tome 1 écrit par Al Ewing et dessiné par Jahnoy Lindsay. Il sortira le 13 février pour 18,50 euros.

Il se passe quelque chose d'étrange dans la ville d'Evergreen. Quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville, elle est désormais coupée du monde extérieur par un dôme fait d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature faisant abattre son jugement sur quiconque se présente à lui. Au milieu du chaos, Jo Mullein, John Stewart et Hal Jordan se réunissent pour survivre, mais l'un d'entre eux pourrait s'avérer être encore plus dangereux que la créature...

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur Absolute Green Lantern #1 ici.

Le second est Absolute Batman Tome 2 écrit par Scott Snyder et dessiné par Marcos Martin et Nick Dragotta. Celui-ci sortira également le 13 février pour 22.50 euros.

Bruce Wayne enquête sur le mystérieux site connu sous le nom d'Arche M, et confronte sans le vouloir ses amis face à des dangers qui les dépassent tous – Batman compris. Que se passe-t-il dans ce terrifiant complexe qui cache en son coeur des créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres ? Et qui est Bane, le mystérieux colosse chargé de veiller sur les plus noirs secrets de l'Arche ?



Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le second arc d'Absolute Batman (et qui représente un petit tiers du deuxième tome proposé par Urban) ci-dessous :