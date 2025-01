DC révèle ses plans pour le Summer of Superman

L’année 2025 sera définitivement l’année de Superman, que ça soit au cinéma ou en comics où DC Comics a décidé pour une fois de ne pas mettre en avant Batman pour changer.

Comme déjà annoncé par l'arrivée de Superman Unlimited, DC va célébrer l'univers de l’homme d’acier durant l’été qui va s’accompagner de plusieurs événements.

Cette période appelée Summer of Superman débutera avec la publication du 16 avril du one-shot Summer of Superman Special #1 écrit par Mark Waid, Joshua Williamson, Dan Slott et entièrement dessiné par Jorge Jiménez (New Justice , Batman Dark City). Il s’agira d’une seule histoire en trois actes avec pour toile de fond le mariage entre Lana Lang et John Henry Irons (Steel). Un grand jour qui est l’occasion pour des menaces du passé, présent et futur de perturber cet événement, qui va engendrer des nouveaux conflits pour la Superman family.

Le même mois sortira le numéro 25 de la série Superman par Joshua Williamson (Dawn of Superman en VF). L’occasion de sortir un numéro avec une plus grosse pagination (48 pages) avec pour artistes Dan Mora (Batman/Superman: World’s Finest), Eddy Barrows (Detective Comics Rebirth) et Eber Ferreira (Action Comics Presents: Doomsday Special). En plus du retour de Lex Luthor, ce numéro va célébrer les deux années précédentes du titre et préparer les futures histoires de la série.

L'initiative Superman Superstars qui voyait une équipe créative différente sur le titre Action Comics se conclura avec Action Comics #1085-1086. Cette histoire en deux parties sera écrite par G. Willow Wilson (Poison Ivy Infinite) et dessinée par Gavin Guidry avant la reprise du titre par une équipe créative plus régulière.

Deux autres titres ont été annoncés qui s'éloignent des publications régulières. Après Batman The World et Joker The world, c’est au tour de Superman de profiter du même traitement avec Superman: The World qui verra des équipes créatives internationales proposer une version de Superman à travers le monde. Il y aura 15 équipes créatives dont seules celle des États-Unis est connu pour le moment, à savoir Dan Jurgens et Lee Weeks. Il sortira le 24 juin dans les pays suivants : Brésil, Mexique, France, Allemagne, Espagne, Serbie, Bosnie, Monténégro, Turquie, Inde, Cameroun, Pologne, République fédérale tchèque et slovaque, et l'Argentine.

L’autre titre est un titre jeunesse Superman’s Good Guy Gang qui sera publiée le 1er juillet. Le premier volume d’une série adapté aux lecteurs de 5-7 ans pour découvrir l’univers DC.

D’autres séries devraient arriver pour célébrer l’univers de Superman dans les mois à venir.