Superman : Premier aperçu du Hall of Justice

MAJ du 01/07 :

Une nouvelle image de Superman a été dévoilée. Cette fois, il s'agit d'un premier aperçu du Hall of Justice.

Voici l'image :

- - -

MAJ du 21/06 :

Dernièrement, ce sont des images d'un autre genre qui ont été dévoilées. Tout d'abord, ce sont des images du fameux World Tour dans le cadre de la sortie du film qui ont été dévoilées. Pour cette fois, le rendez-vous était à Manille aux Philippines. James Gunn, David Corenswet, Rachel Bosnahan et Nathan Fillion ont répondu présent tout comme de nombreux fans déguisés pour l'occasion :

Enfin, autre photo d'exception qui date d'il y a quelques jours, plusieurs grands noms des comics qui sont intervenus sur Superman par le passé ont eu la chance de rejoindre James Gunn pour une avant-première privée du film. Nous pouvons voir sur cette (superbe) photo Frank Quitely, Jim Lee, Jason Aaron pour ne citer qu'eux. La voici :

- - - - -

MAJ du 16/06 :

Aujourd'hui, on vous propose trois nouvelles images autour du film Superman. La première est un poster. Les deux autres sont des images behind the scenes dévoilées par James Gunn. Les voici :

- - -

MAJ du 12/06 :

De nouveaux posters ont été dévoilés par la team Warner Bros / DC Comics. Par contre, ce n'est pas un poster par personnage. Cette fois, c'est du full Superman :

- - -

MAJ du 09/06 :

De nouvelles images du prochain Superman de James ont été dévoilées (yep, encore). Cette fois, c'est le dernier fils de Krypton qui a été mis en avant :

MAJ du 07/06 :

Décidemment, à chaque jour ces images. Aujourd'hui, ce ne sont pas des posters mais des images tirées du film. Les voici :

- - -

MAJ du 06/06 :

Nouvelle salve de posters avec, cette fois, les salariés du Daily Planet :

- - -

MAJ du 05/06 :

Après les personnages dotés de super-pouvoirs, c'est au tour des méchants d'être mis en avant avec des posters.

Les voici :

- - -

Le prochain opus de la team Warner Bros / DC Comics, le premier du nouveau DCU, arrive le mois prochain. C'est donc sans surprise que la campagne promotionnelle a commencé à s'intensifier. Pour cette fois, c'est une nouvelle salve de poster qui a été dévoilée. Par contre, le mot d'ordre étant "super-pouvoir", il n'y a pas de Rachel Brosnahan en Lois Lane malheureusement.

Voici les posters :

Ensuite, dans un post à part, James Gunn a dévoilé un autre poster. Le voici :

A côté de cela, notez que la classification du film a été officialisée. Aux Etats-Unis, le film aura bien la mention PG-13 pour cause de violence et de langage non adapté.

