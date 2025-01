Une nouvelle série Superman par Dan Slott

Le scénariste Dan Slott est surtout connu pour son long run sur Spider-Man . Il changera bientôt de crèmerie, passant de Marvel à DC, pour écrire une nouvelle série Superman . Celle-ci s'intitulera Superman Unlimited, et le premier numéro arrivera le 21 mai prochain. Au dessin se trouvera Rafael Albuquerque (American Vampire).

Cette série fera partie d'une initiative de DC appelée Summer of Superman (l'été de Superman ), en lien avec le prochain film du héros qui arrive en juillet. Les auteurs proposeront un prélude à la série lors du Free Comic Book Day, dans le DC All In 2025 FCBD Special Edition #1 qui sortira gratuitement donc le 3 mai.

Dans l'histoire de la série, un énorme astéroïde de Kryptonite va s'écraser sur Terre, prduisant une course à l'armement pour la nouvelle ressource la plus précieuse de la planète : la Green K. La grande disponibilité de la Kryptonite dans l'univers DC change l'équilibre des pouvoirs des empires criminels à Metropolis et dans le reste du monde.