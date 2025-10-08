Age of Revelation te refait la géographie des Etats-Unis

Les titres futuristes, c'est quand même bien pratique. Tu peux partir dans n'importe quelle direction, ça passe. X-Men: Age of Revelation l'a encore prouvé en remodelant la géographie des Etats-Unis. Tout d'abord, les Etats-Unis au sens large. La majeur partie de la côte est est passée entre les mains de Revelation et sont à présent estampillées Territoires de Revelation. Suite logique de cela, la capitale des Etats-Unis n'est plus Washington DC mais San Francisco (ceci en plus du fait que la ville ait été détruite, ce qui n'aide pas trop, vous en conviendrez). Autres changements, le Maine est devenu inhabité, les Terres des Limbes sont contrôlées par Darkchild et Juggernaut et, attention les yeux, le Texas est devenu indépendant tandis qu'Alaska appartient à présent au Canada.

Notons également un changement de taille puisqu'il est noté que toute l'Amérique du Sud a subi un bouleversement climatique suite à des actions faites par Storm dans le Sahara.

Voici le recap en image :