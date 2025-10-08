Marvel Comics annule Eddie Brock: Carnage au numéro 10

Le numéro 10 est un cap souvent difficile à passer dans le monde des comics. Marvel l'a une fois encore prouvé en annulant la série de Charles Soule : Eddie Brock: Carnage. La série prendra donc fin avec le numéro 10 prévu pour le mois prochain.

De son côté, Soule déclaré avoir apprécié écrire ce mini run notamment du fait qu'il ait travaillé avec Jordan White et Nick Lowe mais également du fait qu'il n'ait pas souvent l'occasion de travailler sur une série plutôt orientée horreur