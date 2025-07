Marvel annonce la fin d'Ultimate Spider-Man et le début d'Ultimate Endgame

C'est lors du panel Marvel Comics: Ultimate Universe de la Comic Con de San Diego que Jonathan Hickman, C.B. Cebulski, Wil Moss, Deniz Camp et Chris Condon ont parlé de l'avenir de l'univers Ultimate au sein de Marvel.

Tout d'abord Ultimate Spider-Man. Il a été annoncé que la série créée par Jonathan Hickman et Marco Checchetto se terminerait avec Ultimate Spider-Man #24 et qu'il fallait se préparer à un final saisissant qui consoliderait la série comme l'une des plus appréciées de l'histoire récente. De même, on nous tease également de futures histoires grâce à des rebondissements dramatiques et choquants pour toute la famille Parker (Peter, Mary Jane, Richard, May et Oncle Ben), ainsi que pour Harry Osborn, Gwen Stacy.

Voici ce que Jonathan Hickman a déclaré sur le sujet :

C'est exactement ce que j'avais proposé. Rien n'a dévié. C'était vraiment agréable d'exécuter le plan avec brio et tout aboutit à ce numéro. Les fans de l'univers Ultimate vont adorer. Ce fut un réel plaisir d'être le scénariste d'Ultimate Spider-Man.

Pour ce qui est d'Ultimate Endgame, il marquera le retour d'un personnage que nous attendons depuis un bon moment maintenant : le Maker. La série se tiendra en cinq parties et mettra en avant le Maker face aux héros qui ont apporté l'espoir et la liberté à un monde qu'il tenait autrefois dans sa main. La série sera tenue par Deniz Camp et Jonas Scharf pour un top départ au mois de décembre.