Un one-shot pour Ultimate Hawkeye

Charli Ramsey, le Hawkeye du nouvel univers Ultimate, va avoir le droit à un one-shot. Et nous n'en savons pas beaucoup plus, puisque l'équipe d'auteurs en charge du numéro n'a pas été révélée. Hawkeye partira pour une mission secrète pour se débarrasser du Maker seul, et des détails sur son histoire seront donnés. Marvel nous promet un impact sur l'univers Ultimate. Le numéro possèdera aussi une histoire back-up par l'équipe de The Ultimates, Deniz Camp et Juan Frigeri. Ultimate Hawkeye #1 sortira le 3 septembre.