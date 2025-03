Ultimate Wolverine : Trois nouveaux personnages introduits

Pour le moment, tout va bien pour le titre Ultimate Wolverine tenu par Chris Condon et Alessandro Cappuccio. Non seulement la revisite du personnage vend du rêve mais, en plus, ce Winter soldier Logan oeuvre dans un univers sanglant et sauvage. Dès lors, il est difficile pour les fans de mutant canadien de bouder leur plaisir.

A présent, les auteurs semblent vouloir multiplier les interventions de personnages connus avec la mise en avant de pas moins de trois personnages Marvel dans Ultimate Wolverine #3. Il s'agit de Gambit, Kitty Pride et Natasha Romanov (appelée Romanova ici). Autre fait intéressant, autant Natasha semble bien être Black Widow , autant Gambit et Kitty semblent l'ignorer.

Pour rappel, vous pouvez trouver notre avis sur le premier numéro de la série ici.

Affaire à suivre.