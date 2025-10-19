Peacemaker prépare-t-il vraiment le DCU ?

Au-delà de la saison 2 de Peacemaker, il y avait une promesse : préparer la suite du DCU. Pour James Gunn, le co-président de DC Studios, c'est mission accomplie. Pour les fans, c'est raté... Pourquoi ? Comment expliquer cette différence de point de vue ? Réponse ci-dessous.

