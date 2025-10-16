[Sorties Comics] Vendredi 17 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Le Cloud a implosé, et avec lui tous les secrets les plus précieux de l'humanité, des trafics les plus illicites aux photos de voyage du citoyen lambda, se sont retrouvés à la portée de tous. Désormais, nous évoluons masqués, seul moyen de protéger ce qu'il reste de notre intimité. Bienvenue dans une société post-Internet. Vendu avec un fourreau pour le ranger au format BD dans sa bibliothèque !
Contenu vo : The Private Eye TPB
Val a quarante ans. Fan de soap-opéras et de films pornographiques, elle se rend au cinéma. Là, elle est sauvagement abattue de plusieurs balles dans le corps. Val se retrouve alors bloquée dans un état spectral, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle découvre bien vite qu'elle peut hanter le monde des vivants avant de décider de partir vers le monde d'après. En tant que fantôme, elle ne peut entrer en contact avec les vivants, mais il est une chose qu'elle peut faire à volonté : observer.
Contenu vo : Spectators HC
C’est rare de voir Vaughan sur d’autres comics autre que Saga maintenant, donc c’est encore mieux quand il s’agit d’un très bon comics. On retrouve sa maîtrise de l’écriture des personnages et du rythme de narration. On reconnaît le style de l’auteur avec quelques réflexions intéressantes sur plusieurs thèmes comme le voyeurisme. Un angle inattendu accompagné de scènes de sexes explicites peu communes à voir. Une bonne surprise à tester.
Un titre de Brian K. Vaughan est toujours un évènement. "Le contraire de la guerre, c'est baiser." disait-il dans Saga, ce qu'il pousse encore plus ici sans frein aucun, pour un titre qui aurait pu s'appeler "Voyeurs", et qui ne sera donc pas pour tout public. Mais c'est également un titre intelligent et profond, qui aborde des dizaines de thématiques, avec en fil rouge l'impression que peut laisser sur nous ce que l'on regarde. Les dessins de Niko Henrichon, que je ne connaissais pas, sont superbes. Encore un très bon récit de l'auteur de Y The Last Man et Saga.
Dans un futur proche, les États-Unis envahissent le Canada, dernière grande réserve d'eau naturelle. Face à l'adversaire, la résistance canadienne s'organise. Mais que faire lorsque votre agresseur possède une avance technologique qui renvoie vos lignes de défense à l'âge de pierre ? Engager une lutte sans pitié pour la liberté et être prêt à tous les sacrifices, même les plus abjectes, pour voir votre cause triompher.
Contenu vo : We Stand on Guard Deluxe Hardcover
Dracula s'empare du Necronomicon pour plonger New York dans les ténèbres. Mais Ash n'a pas dit son dernier mot, et il s'allie avec la fille de ce dernier, Eva, et le monstre de Frankenstein pour affronter le comte Dracula et son armée de vampires, de loups-garous et de momies. Ce dernier tome de la première série Army of Darkness, qui sert de prologue à l'album "Ash VS. Marvel Zombies", se termine sur le double épisode "la mort d'Ash" ! Tout un programme !
