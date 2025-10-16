[Sorties Comics] Vendredi 17 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour



Private Eye – nouvelle édition + fourreau Urban Comics

Contenu vo : The Private Eye TPB Prix : 32€ Le Cloud a implosé, et avec lui tous les secrets les plus précieux de l'humanité, des trafics les plus illicites aux photos de voyage du citoyen lambda, se sont retrouvés à la portée de tous. Désormais, nous évoluons masqués, seul moyen de protéger ce qu'il reste de notre intimité. Bienvenue dans une société post-Internet. Vendu avec un fourreau pour le ranger au format BD dans sa bibliothèque !

Contenu vo : Spectators HC Prix : 31€ Val a quarante ans. Fan de soap-opéras et de films pornographiques, elle se rend au cinéma. Là, elle est sauvagement abattue de plusieurs balles dans le corps. Val se retrouve alors bloquée dans un état spectral, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle découvre bien vite qu'elle peut hanter le monde des vivants avant de décider de partir vers le monde d'après. En tant que fantôme, elle ne peut entrer en contact avec les vivants, mais il est une chose qu'elle peut faire à volonté : observer.

We stand on guard édition 2025 Urban Comics

Contenu vo : We Stand on Guard Deluxe Hardcover Prix : 20.5€ Dans un futur proche, les États-Unis envahissent le Canada, dernière grande réserve d'eau naturelle. Face à l'adversaire, la résistance canadienne s'organise. Mais que faire lorsque votre agresseur possède une avance technologique qui renvoie vos lignes de défense à l'âge de pierre ? Engager une lutte sans pitié pour la liberté et être prêt à tous les sacrifices, même les plus abjectes, pour voir votre cause triompher.

