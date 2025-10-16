Twitch du jeudi 16/10 : La saison 2 de Peacemaker, la New-York Comic Con 2025 et plus

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de DC K.O., Spider-Man et du Punisher, pour ne citer qu'eux. Nous continuerons avec notre avis sur la saison 2 de Peacemaker qui vient tout juste de se terminer. Enfin, nous terminerons avec un recap de la New-York Comic Con. Et autant dire qu'il y a BEAUCOUP de choses à dire.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

