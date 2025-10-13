[Sorties Comics] Mercredi 15 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour



PUNISHER WAR JOURNAL Panini Comics

Pas de note Carl Potts, Jim Lee



Alors qu’il se recueille à Central Park où la pègre a assassiné sa famille, Frank Castle croise la route d’une épouse de mafieux en fuite avec son nourrisson. Cet événement imprévu pousse le Punisher à protéger les fugitifs tandis que ses souvenirs douloureux refont surface…

Alors qu’il se recueille à Central Park où la pègre a assassiné sa famille, Frank Castle croise la route d’une épouse de mafieux en fuite avec son nourrisson. Cet événement imprévu pousse le Punisher à protéger les fugitifs tandis que ses souvenirs douloureux refont surface…

(1) AMAZING SPIDER-MAN T03 Panini Comics Zeb Wells, Joe Kelly, John Romita Jr, Terry Dodson…



Que s’est-il passé, il y a de cela un an et demi, pour que Peter Parker et Mary Jane Watson se séparent ? Comment Spider-Man s’est-il retrouvé plus isolé que jamais, loin de ses proches, avec comme seul allié Norman Osborn ? Lorsqu’une menace du passé ressurgit brutalement dans son quotidien, Peter apprend de la plus dure des façons ce qu’il en coûte d’être un super-héros…

Que s’est-il passé, il y a de cela un an et demi, pour que Peter Parker et Mary Jane Watson se séparent ? Comment Spider-Man s’est-il retrouvé plus isolé que jamais, loin de ses proches, avec comme seul allié Norman Osborn ? Lorsqu’une menace du passé ressurgit brutalement dans son quotidien, Peter apprend de la plus dure des façons ce qu’il en coûte d’être un super-héros…

MERRY X-MEN Panini Comics

Pas de note Les temps sont parfois durs pour les X-Men mais ça ne les empêche pas de souffler de temps en temps, et quoi de mieux pour ça que l'esprit de Noël ! Que fait Magnéto pour Hanoukah ? Comment s'est passé le premier Noël de Malicia et Gambit en tant que couple marié ? Voici les réponses à toutes les questions que vous ne vous étiez (sans doute) jamais posées !

MICRONAUTS T02 (sur 3) Panini Comics

Pas de note Bill Mantlo, Pat Broderick, Gil Kane…



Les origines du Microvers sont dévoilées alors que les Micronautes partent à la recherche de trois clés qui permettront d’empêcher l’avènement d’une période sombre. S’ils veulent mener à bien leur mission et garder une longueur d’avance sur le terrible roi fou Argon, ils auront néanmoins besoin d’aide.

Les origines du Microvers sont dévoilées alors que les Micronautes partent à la recherche de trois clés qui permettront d’empêcher l’avènement d’une période sombre. S’ils veulent mener à bien leur mission et garder une longueur d’avance sur le terrible roi fou Argon, ils auront néanmoins besoin d’aide.

(2) THOR T04 (sur 4) Panini Comics Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon



L’ancien bras droit de Thanos, Corvus Glaive, a enlevé la jeune sœur de Thor, Laussa, pour l’emmener dans une contrée inhabitée depuis des millénaires. Le dieu du Tonnerre apprend qu’il y a bien longtemps sur ces mêmes terres, son grand-père Bor et Thanos se sont affrontés pour la possession d’une arme puissante.

L’ancien bras droit de Thanos, Corvus Glaive, a enlevé la jeune sœur de Thor, Laussa, pour l’emmener dans une contrée inhabitée depuis des millénaires. Le dieu du Tonnerre apprend qu’il y a bien longtemps sur ces mêmes terres, son grand-père Bor et Thanos se sont affrontés pour la possession d’une arme puissante.

(1) WOLVERINE T05 (sur 5) Panini Comics Benjamin Percy, Victor Lavalle, Geoff Shaw, Cory Smith



Préparez-vous à un duel de choc : Logan vs Victor Creed ! Ces deux poids lourds de l’univers Marvel vont croiser les griffes alors que Krakoa s’effondre. Après avoir été emprisonné dans les entrailles de l’île-nation, Victor Creed est libre. Déterminé à se venger, il a rassemblé une armée de Dents de Sabre venus d’univers parallèles.

Préparez-vous à un duel de choc : Logan vs Victor Creed ! Ces deux poids lourds de l’univers Marvel vont croiser les griffes alors que Krakoa s’effondre. Après avoir été emprisonné dans les entrailles de l’île-nation, Victor Creed est libre. Déterminé à se venger, il a rassemblé une armée de Dents de Sabre venus d’univers parallèles.

Plus jamais je ne visiterai Auschwitz Delcourt

Pas de note Dans ce premier roman graphique, Ari Richter entremêle avec délicatesse et humour surréaliste le lourd héritage de son histoire familiale et son éveil à la montée contemporaine de l'autoritarisme et la persistance de l'antisémitisme aux États-Unis.



Le Carnaval des cadavres Delcourt

Pas de note MIKE MIGNOLA EST DE RETOUR ! Il se renouvelle magistralement avec ce nouvel opus TRÈS attendu au titre intrigant ! Cette anthologie regroupe sept contes fantastiques et folkloriques, entièrement réalisés par le papa de HELLBOY !

Ces histoires étranges et charmantes sont toujours pleines de fantaisie. Il y est question du coeur battant d'un sorcier mort, d'une fille pirate qui conclut un pacte avec le diable ou d'un jeune garçon qui remporte un trophée au cours d'un jeu où il côtoie des morts-vivants. Le parfait point d'entrée pour les fans de Hellboy, et aussi pour les nouveaux lecteurs qui découvriront le talent de Mike Mignola.

Le Carnaval des cadavres (NB) Delcourt

Pas de note MIKE MIGNOLA EST DE RETOUR ! Il se renouvelle magistralementavec ce nouvel opus. Cette anthologie regroupe sept contes fantastiques et folkloriques, entièrement réalisés par le papa de Hellboy, magnifiquement présentés ici en N&B.



Ces histoires étranges et charmantes sont toujours pleines de fantaisie. Il y est question du coeur battant d'un sorcier mort, d'une fille pirate qui conclut un pacte avec le diable ou d'un jeune garçon qui remporte un trophée au cours d'un jeu où il côtoie des morts-vivants. Le parfait point d'entrée pour les fans de Hellboy, et aussi pour les nouveaux lecteurs qui découvriront le talent de Mike Mignola.

