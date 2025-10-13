[Sorties Comics] Mercredi 15 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Carl Potts, Jim Lee
Alors qu’il se recueille à Central Park où la pègre a assassiné sa famille, Frank Castle croise la route d’une épouse de mafieux en fuite avec son nourrisson. Cet événement imprévu pousse le Punisher à protéger les fugitifs tandis que ses souvenirs douloureux refont surface…
(Contient les épisodes US Punisher War Journal (1988) 1-19 et Punisher Annual (1988) 2 (III), précédemment publiés dans MARVEL GOLD : PUNISHER – JOURNAL DE GUERRE, PUNISHER : L'INTÉGRALE 1988-1989 et inédits)
Zeb Wells, Joe Kelly, John Romita Jr, Terry Dodson…
Que s’est-il passé, il y a de cela un an et demi, pour que Peter Parker et Mary Jane Watson se séparent ? Comment Spider-Man s’est-il retrouvé plus isolé que jamais, loin de ses proches, avec comme seul allié Norman Osborn ? Lorsqu’une menace du passé ressurgit brutalement dans son quotidien, Peter apprend de la plus dure des façons ce qu’il en coûte d’être un super-héros…
(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2022) 19-26 et Annual 2023, et Fallen Friend (2023) 1, précédemment publiés dans MARVEL COMICS 23-24 et MARVEL COMICS (II) 5, 8)
Troisième volume pour le run de Zeb Wells qui donne enfin des réponses aux mystères du 1er volume, qui s'avèrent décevantes dans tous les cas comme ce run. C’est l'occasion d'une grosse arnaque concernant la mort d’un personnage qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qui revient seulement quelques mois après. Les personnages ne sont pas intéressants à suivre, pareil pour les péripéties.
Bref, un run à éviter sauf si vous êtes fan absolu de Spider-Man, mais franchement, il y a mieux à lire. En plus, c’est dessiné par Romita Jr. donc ce n'est pas très beau à voir.
Les temps sont parfois durs pour les X-Men mais ça ne les empêche pas de souffler de temps en temps, et quoi de mieux pour ça que l'esprit de Noël ! Que fait Magnéto pour Hanoukah ? Comment s'est passé le premier Noël de Malicia et Gambit en tant que couple marié ? Voici les réponses à toutes les questions que vous ne vous étiez (sans doute) jamais posées !
(Contient les épisodes US The Merry X-Men Holiday Special (2019) 1, précédemment publiés dans X-MEN (FRESH START) 7)
Bill Mantlo, Pat Broderick, Gil Kane…
Les origines du Microvers sont dévoilées alors que les Micronautes partent à la recherche de trois clés qui permettront d’empêcher l’avènement d’une période sombre. S’ils veulent mener à bien leur mission et garder une longueur d’avance sur le terrible roi fou Argon, ils auront néanmoins besoin d’aide.
(Contient les épisodes US The Micronauts (1979) 30-54 et Marvel Preview (1975) 4 (III) et 7 (V), inédits)
Fin laborieuse pour le titre où l’autrice essaye tant bien que mal de conclure les intrigues lancées par Donny Cates. C’est fastidieux à lire et on a du mal à comprendre ce qui se passe. Les dessins sont beaux, mais sans plus. Bref, L’attente aura été longue, mais on va pouvoir repasser à du Thor plus intéressant avec Immortal Thor quand ça sortira en France.
Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon
L’ancien bras droit de Thanos, Corvus Glaive, a enlevé la jeune sœur de Thor, Laussa, pour l’emmener dans une contrée inhabitée depuis des millénaires. Le dieu du Tonnerre apprend qu’il y a bien longtemps sur ces mêmes terres, son grand-père Bor et Thanos se sont affrontés pour la possession d’une arme puissante.
(Contient les épisodes US Thanos: Death Notes (2022) 1, Thor (2020) 29-35 et Thor Annual (2023) 1 (II), précédemment publiés dans MARVEL COMICS 17, 20-24)
C'est la grande conclusion du run de Percy qui mine de rien aura duré 50 numéros, ce qui est rare chez Marvel. Un final qui se démarque par sa violence, qui n'hésite pas à bien choquer dès le début. Wolverine est toujours aussi bien écrit, Sabertooth est bien retranscrit en tant que grande menace finale avec un travail sur sa psychologie bien traité. C’est bien dessiné, et sanglant à voir.
Toutefois, l'histoire n'est pas sans défaut. On ne comprend pas tout ce qui se passe si on n’a pas lu les mini-séries Sabertooth que Panini n’a pas publié en librairie (Les défauts de Krakoa). Il y a un ventre mou au milieu de l'histoire, et on reste un peu déçu par la toute fin auquel il manque quelque chose pour la rendre mémorable. En-tout-cas ça reste une lecture plaisante pour conclure ce long run.
Benjamin Percy, Victor Lavalle, Geoff Shaw, Cory Smith
Préparez-vous à un duel de choc : Logan vs Victor Creed ! Ces deux poids lourds de l’univers Marvel vont croiser les griffes alors que Krakoa s’effondre. Après avoir été emprisonné dans les entrailles de l’île-nation, Victor Creed est libre. Déterminé à se venger, il a rassemblé une armée de Dents de Sabre venus d’univers parallèles.
(Contient les épisodes US Wolverine (2020) 41-50, précédemment publiés dans FALL OF THE HOUSE OF X 1-2, 4-8)
Dans ce premier roman graphique, Ari Richter entremêle avec délicatesse et humour surréaliste le lourd héritage de son histoire familiale et son éveil à la montée contemporaine de l'autoritarisme et la persistance de l'antisémitisme aux États-Unis.
Raconté du point de vue de quatre générations de la famille de l'auteur, de l'Allemagne d'avant-guerre à l'Amérique de post-Trump, Plus jamais je ne visiterai Auschwitz est à la fois une célébration de la résilience culturelle juive et un avertissement sur la fragilité de la démocratie face aux forces séduisantes de l'autoritarisme.
MIKE MIGNOLA EST DE RETOUR ! Il se renouvelle magistralement avec ce nouvel opus TRÈS attendu au titre intrigant ! Cette anthologie regroupe sept contes fantastiques et folkloriques, entièrement réalisés par le papa de HELLBOY !
Ces histoires étranges et charmantes sont toujours pleines de fantaisie. Il y est question du coeur battant d'un sorcier mort, d'une fille pirate qui conclut un pacte avec le diable ou d'un jeune garçon qui remporte un trophée au cours d'un jeu où il côtoie des morts-vivants. Le parfait point d'entrée pour les fans de Hellboy, et aussi pour les nouveaux lecteurs qui découvriront le talent de Mike Mignola.
Bill Mantlo, Pat Broderick, Gil Kane…
Uraphire Staff MDCU
il y a 1 mois
