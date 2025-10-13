  1. Accueil
  3. Dernières Lectures #7 Superman : la chute de Camelot, The Crow, Fables...)

13 Octobre 2025 par Jeff 0
Retour sur nos dernières lectures avec :

- Superman : la chute de Camelot

- Thor & Loki : Frères de sang

- The Crow

- Fables volume 1

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

