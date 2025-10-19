Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 42

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, seul Spider-Man Noir (poche) est toujours présent. Les quatre autres titres ont changé. Quatre titres qui ont, d'ailleurs, écarter tous les éditeurs autres que Panini Comics et Urban Comics du classement.

House of M (poche)

Les auteurs : Brian Michael Bendis | Olivier Coipel

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 8 octobre 2025

Prix : 7.99 euros.

Accusée d'avoir causé la chute des Avengers, la Sorcière Rouge est pourchassée sans relâche. Quand elle est enfin retrouvée par une alliance de super-héros, Avengers et mutants unis, elle bouleverse la réalité elle-même. Dans ce nouveau monde, les mutants règnent, et les X-Men vivent enfin la vie dont ils ont toujours rêvé. Mais lorsque certains commencent à se rappeler... peuvent-ils continuer à vivre un rêve fondé sur un mensonge ? Le client est roi ! Et très clairement, nos lecteurs ont plébiscité la gamme MARVEL POCHE qui offre le meilleur de Marvel à un prix accessible, tout en conservant un format généreux. En plus des séries régulières rééditées dans cette gamme, nous proposons également des sagas incontournables de l'histoire de Marvel, comme House of M de Bendis et Coipel, une saga qui a durablement impacté l'univers des héros.

Spider-Man Noir (poche)

Les auteurs : Richard Isanove | Roger Stern | Bob McLeod | Carmine Di Giandomenico

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 8 octobre 2025

Prix : 9.99 euros.

New York, 1933. La corruption gangrène tous les étages de la société : politique, police, grandes entreprises... À la tête de ce système mafieux, le redoutable Bouffon. Mais le jeune Peter Parker, doté de mystérieux pouvoirs, va se dresser contre le crime organisé avec, au fond de lui, l'espoir de venger la mort de son oncle Ben. Cette version sombre et stylisée de Spider-Man s'est fait connaître grâce au film Spider-Man: New Generation. Cocréé par le frenchie Fabrice Sapolsky, Spider-Man Noir revient dans un recueil aussi complet qu'incontournable de ses aventures !

Frankenstein

Les auteurs : Michael Walsh

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 10 octobre 2025

Prix : 20.50 euros.

Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre de Frankenstein ?

Le titre est disponible ici. Et vous pouvez trouver notre avis sur ce titre ici.

Spectateurs

Les auteurs : Brian k. Vaughan | Niko Henrichon

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 17 octobre 2025

Prix : 36 euros.

Val a quarante ans. Fan de soap-opéras et de films pornographiques, elle se rend au cinéma. Là, elle est sauvagement abattue de plusieurs balles dans le corps. Val se retrouve alors bloquée dans un état spectral, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle découvre bien vite qu'elle peut hanter le monde des vivants avant de décider de partir vers le monde d'après. En tant que fantôme, elle ne peut entrer en contact avec les vivants, mais il est une chose qu'elle peut faire à volonté : observer.

Le titre est disponible ici. La review de ce titre arrivera prochainement.

Le déviant - un conte de noël tome 2

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Josh Hixson (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 3 octobre 2025

Prix : 21.50 euros.

Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire. Contenu vo : The Deviant #5-9.

