[Review VF] Frankenstein

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Frankenstein, écrit et dessiné par Michael Walsh. Il est sorti le 10 octobre pour 20.50 euros. Il contient les titres US Frankenstein #1-4. Il fait partie de la collection Universal Monsters au même titre que Dracula et L'étrange créature du lac noir. Un tome autour de l'homme invisible sortira en 2026 toujours chez Urban Comics (et s'ils éditent toutes les adaptations, un opus autour de la momie, déjà disponible aux Etats-Unis, devrait également arriver tôt ou tard en France).

Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre de Frankenstein ?

Ce corps attend de recevoir la vie que moi seul peux lui insuffler.

Lorsqu'un roman a été aussi souvent adapté, il est toujours intéressant de savoir de "quoi on parle" lorsqu'une nouvelle adaptation voit le jour. Est-ce qu'elle adapte véritablement le roman d'origine ? Est-ce qu'il s'agit d'une adaptation plus moderne (une sorte de revisite) ? Ici, on part sur du classique à savoir l'adaptation en comics du film de 1931. Un film qui s'éloignait déjà pas mal du roman de Mary Shelley puisqu'il adaptait, en réalité, une pièce de théâtre qui avait adapté le roman avec son lot de libertés (vous suivez ?). Mais alors, pourquoi dire que l'on part sur du classique si le point de départ n'est pas le roman d'origine ? Tout simplement parce que le film a eu un tel succès qu'il est devenu, par la force des choses, tout autant un classique que le roman. Ainsi, dans la culture populaire, beaucoup d'éléments du film sont jugés comme étant fondateurs du mythe de la créature de Frankenstein même si, dans les faits, ce ne n'est pas nécessairement le cas. Mais que cela soit la vérité ou non, dès lors qu'un film possède une telle aura, dès lors qu'il a été tout autant (voire plus) adapté que le roman d'origine, dire que l'on part sur du classique en adaptant le film plutôt que le roman n'est pas une exagération.

Et pourtant, l'ouvrage a son lot de différences. Des différences, il faut bien l'avouer, bienvenues. Ici, le point de vue est celui d'un enfant. C'est à travers ses yeux que nous (re)découvrons toute l'histoire. Que fait-il ici ? Walsh a eu l'excellente idée d'en faire un petit garçon devenu orphelin et qui se lamentant sur la tombe de son père, découvre que les mains de ce dernier vont être réutilisées par Frankenstein pour créer son monstre. Ce point de départ est excellente une idée pour deux raisons. La première est que cela permet de raconter la même histoire (qui plus est une histoire souvent très connue) de manière différente et d'ajouter un petit quelque chose au lore de Frankenstein. La seconde tient plus du scénario pur et dur. Le garçon n'ayant pas fait son deuil, c'est un lien unique qui est créer ici avec le monstre. C'est une approche différente qui permet d'étudier des pistes qui n'avaient pas forcément été mises en avant jusque-là.

Pour le reste, que les puristes se rassurent. Oui, il y a des différences mais à côté de cela, on reste plutôt fidèle au film. D'ailleurs toutes les scènes les plus connues sont bien présentes et, je dirais même, sont représentées de la plus belle des manières (la "naissance", la mort d Fritz, la fillette au bord de l'eau sont des scènes particulièrement réussites dans cet ouvrage).

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez incroyable. Martin Simmonds avait fait un excellent travail sur Dracula. On peut en dire tout autant de Walsh sur Frankenstein à la différence que sur ce dernier, nous avons une approche plus réaliste. Simmonds, lui, donnait plus dans la peinture ce qui donnait un effet de brume perpetuelle à l'oeuvre qui collait vraiment bien au titre Dracula. Pour Frankenstein, c'est tout aussi puissant tout en étant plus conventionnel. Le jeu des ombres, la mise en scène, le visage de la créature, la colorisation et notamment l'utilisation du vert, c'est juste... waouw. A noter également la présence de plusieurs scènes violentes assez impactantes visuellement parlant (encore une fois, merci la mise en scène). Cela a l'air de rien pour un titre horrifique mais ce n'est pas forcément une approche que nous retrouvons dans les autres titres de la collection.

Tu n'es même pas digne qu'on t'insulte.

Pour finir, un petit mot sur l'édition d'Urban qui est, comme toujours, assez dingue. Les dimensions du livre ont été revues à la hausse, la cover choisie pour le quatrième de couverture est magnifique, la tranche a de la gueule (cela rendra très bien avec tous les volumes mis côte à côte) et le tout est accompagné de nombreux bonus (vous trouverez la préface de Michael Walsh, un article d'Arnold Petit intitulé "cabinet de monstruosités", une galerie d'illustrations ainsi que les covers, régulières et variantes).

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.