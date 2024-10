[Review VF] L'étrange créature du lac noir vit toujours

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de L'étrange créature du lac noir vit toujours, écrit par Dan Watters et Ram V et dessiné par Matthew Roberts. Il est sorti le 18 octobre pour 20 euros. Il contient les titres US Universal Monsters: The Creature from the Black Lagoon Lives! #1-4.

Kate Marsden, une journaliste d'investigation tourmentée par son passé, est à la recherche d'un tueur en série qui se cacherait au coeur de la forêt Amazonienne. Mais en suivant la trace de ce dément, elle croise par accident la route d'une autre menace potentielle, une entité devenu un mythe dans la région : l'Etrange Créature du Lac Noir.

Les Monstres Universal débarquent chez Urban ! Découvrez les plus grands mythes horrifiques du cinéma tels que Dracula, l'Etrange Créature du Lac Noir, Frankeinstein et bien d'autres, modernisés par les meilleurs auteurs de la scène comics moderne, dans des éditions grand format prestige !

La créature vous suit... elle nous pourchasse.

Contrairement à Dracula, le scénariste de L'étrange créature du lac noir vit toujours propose ici une direction totalement différente de l'oeuvre originelle. Bien sûr, sur le fond, le principe reste plus ou moins le même mais pour le reste, les différentes sont assez multiples. Avant tout, il y a bien un personnage principal qui n'est pas uniquement là pour jouer la victime. Non seulement à son propre objectif mais, en plus, il faut bien avouer que le tout est assez prenant. On peut même dire que le scénario offre son lot de rebondissements ce qui, de par son adaptation plus fidèle, n'était pas vraiment possible pour Dracula.

Cette approche permet d'avoir un titre dans la veine du film mais tout en proposant quelque chose de nouveau et de plus moderne. Une approche qui a le mérite de caresser les fans dans le sens du poil tout en étant suffisamment accessible pour plaire à un public plus large. Enfin, on notera également qu'ici, les quatre chapitres sont suffisants pour proposer une histoire complète là où Dracula paraissait parfois un peu plus "rushé" par manque de planches.

Pitié, ne me laissez pas toute seule.

Pour ce qui est de la partie graphique, on a un résultat final à double tranchant. Le dessin est bon, la mise en scène intelligente et la colorisation offre une belle palette de couleurs. Ainsi, la forêt et les étendues d'eau offrent de magnifiques planches. Malheureusement, cet aspect casse également le côté horrifique de l'oeuvre et dessert clairement les apparitions de la créature. Bien sûr, il ne fallait pas partir sur les représentations plus abstraites comme pour Dracula. Ici, il fallait bien partir sur du plus concret. La direction est donc bonne mais sans doute un peu trop réaliste tout de même.

Pour finir, un petit mot sur l'édition d'Urban qui est, il faut bien l'avouer, assez dingue. Les dimensions du livre ont été revues à la hausse, la cover principale et la cover choisie pour le quatrième de couverture sont magnifiques, la tranche a de la gueule (cela rendra très bien avec tous les volumes mis côte à côte) et le tout est accompagné de nombreux bonus (des préfaces de Dan Watters et Ram V, un article d'Arnold Petit, une galerie d'illustrations, les covers régulières et alternatives).