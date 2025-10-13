  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Urban Comics annonce Superman : Les derniers jours de Lex Luthor de Waid et Hitch pour 2026

Urban Comics annonce Superman : Les derniers jours de Lex Luthor de Waid et Hitch pour 2026

13 Octobre 2025 par Jeff 0 urban-comics
Urban Comics annonce Superman : Les derniers jours de Lex Luthor de Waid et Hitch pour 2026

Début 2026, nous aurons Superman Unlimited par Dan Slott et Rafael Albuquerque mais cela ne sera pas le seul titre Superman. En effet, l'éditeur français a annoncé la parution de Superman : Les derniers jours de Lex Luthor (The last days of Lex Luthor en VO). 

Comme le titre l'indique, ce récit revient sur la relation entre Superman et Lex Luthor mais avec une approche totalement différente puisque Luthor y est présenté comme étant mourrant. 
Paru du côté du DC Black Label, le récit tient en trois numéros.

Il a passé sa vie à le mépriser, à combattre ses plans machiavéliques... et pourtant, aujourd'hui Lex Luthor est à l'article de la mort, et Superman va tout faire pour le sauver. Il semblerait qu'un héros ne puisse pas vivre sans son antagoniste. À l'instar de Batman et son Joker, Superman ne peut se résoudre à laisser s'éteindre le riche criminel qui donne un sens à sa lutte contre le mal. Mais l'Homme d'Acier sera-t-il capable de trouver le remède à la maladie de Lex Luthor ?

Le titre est prévu pour le 13 février 2026 pour 18.50€.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Review VF] Frankenstein

[Review VF] Frankenstein

12 Octobre 2025

Ce corps attend de recevoir la vie que moi seul peux lui insuffler

[Review VF] DC x Sonic The Hedgehog

[Review VF] DC x Sonic The Hedgehog

07 Octobre 2025

Edité par Urban Comics

Urban Comics : Les Urban Limited 2025 ont été annoncés

Urban Comics : Les Urban Limited 2025 ont été annoncés

07 Octobre 2025

Trois titres proposés dans un format de luxe

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire