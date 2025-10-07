[Review VF] DC x Sonic The Hedgehog

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de DC x Sonic The Hedgehog, écrit par Ian Flynn et dessiné par Adam Bryce. Il sortira le 10 octobre 2025 pour 15 euros. il contient les titres US DC x Sonic the Hedgehog #1-5.

Lorsque le maléfique Darkseid envahit Green Hills à la recherche du pouvoir ultime, Sonic et ses amis se trouvent dos au mur... Heureusement pour eux, la Ligue de Justice est en mesure d'intervenir et de leur prêter main forte ! Mais pour espérer vaincre le tyran, il leur faudra combiner leurs pouvoirs et former une nouvelle Ligue hors-du-commun.

La fusion de deux univers adorés des fans : DC et Sonic ! Une rencontre dynamique et colorée pour la rentrée !

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler ce qu'est Urban Blast. Il s'agit d'une collection plutôt axée enfants / adolescents. C'est le cas sur le fond avec des titres accessibles et des thèmes qui parlent plus aux adolescents (mais pas uniquement, bien sûr) mais c'est aussi le cas sur la forme avec un objet repensé, plus moderne avec une meilleure prise en main et... moins cher ! Vous trouverez toutes les informations sur cette collection ici. Ceci étant dit, passons à la critique pure et dure.

Attaquez ! C'est rien qu'un hérisson !

Autant le dire tout de suite : cela fonctionne. On ne pariait pas forcément dessus et pourtant, c'est un fait : cela fonctionne. Superman et sa bande s'intègrent plutôt bien à l'univers de Sonic et les interactions entre les différents personnages sont bien trouvées. On peut penser aux différents duos mis en place dans le premier numéro qui sont efficaces et très fun à suivre (Batman et Shadow se sont foutrement bien trouvés) mais ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. C'est fluide, divertissant et cela ne tombe pas dans les pièges faciles. Ce dernier point est important car les deux univers sont des habitués des crossovers.

Ce côté fun et divertissant est également ce qui sauve le titre. Cinq numéros pour un tel crossover, cela fait beaucoup. On ne peut pas dire que le scénario soit le point central du titre. Mais les héros se complètent bien, il y a des passages drôles et certains passages sont franchement épiques.

La ligue de justice vient d'arriver sur ce monde et ils vont indéniablement compliquer les choses.

Pour ce qui est de la partie graphique, ce n'est pas mauvais. Par contre, et comment souvent dans ce genre de crossovers, il y a un univers qui s'en sort mieux que l'autre. Pour le coup, c'est celui de Sonic qui est peut-être le mieux représenté. Le décors, le design des personnages mais surtout les couleurs collent mieux pour le Hérisson que pour la Justice League. Attention, pour ce qui est de cette dernière, ce n'est pas catastrophique non plus. Mais il est évident que c'est DC qui s'est adapté à Sonic plutôt que l'inverse.

En bonus, vous trouverez la galerie de covers alternatives.

