Urban Comics : Les Urban Limited 2025 ont été annoncés

Depuis quelques années maintenant, Urban Comics vous propose trois titres dans la collection Urban Limited (une collection qui combine format hors du commun, fabrication hors du commun et prix... bah hors du commun aussi, forcément). Les tirages sont uniques, limités à 1800 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.

2025 n'échappera pas à la règle puiqsue l'éditeur a dévoilé les trois titres qui auront droit à ce si prestigieux format. Il s'agit de The New Frontier (DC: The New Frontier #1-6 + Justice League: The New Frontier Special #1) à 99€, The Dark Knight Returns (The Dark Knight Returns #1-4 + The Dark Knight Strikes Again #1-3) à 99€ et Kingdom Come (Kingdom Come #1-4 + Justice Society of America #22) à 89€.

Date de sortie le 5 décembre.

