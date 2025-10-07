  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Urban Comics : Les Urban Limited 2025 ont été annoncés

Urban Comics : Les Urban Limited 2025 ont été annoncés

07 Octobre 2025 par Jeff 0
Urban Comics : Les Urban Limited 2025 ont été annoncés

Depuis quelques années maintenant, Urban Comics vous propose trois titres dans la collection Urban Limited (une collection qui combine format hors du commun, fabrication hors du commun et prix... bah hors du commun aussi, forcément). Les tirages sont uniques, limités à 1800 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.

2025 n'échappera pas à la règle puiqsue l'éditeur a dévoilé les trois titres qui auront droit à ce si prestigieux format. Il s'agit de The New Frontier (DC: The New Frontier #1-6 + Justice League: The New Frontier Special #1) à 99€, The Dark Knight Returns (The Dark Knight Returns #1-4 + The Dark Knight Strikes Again #1-3) à 99€ et Kingdom Come (Kingdom Come #1-4 + Justice Society of America #22) à 89€.

Date de sortie le 5 décembre.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Review VF] DC x Sonic The Hedgehog

[Review VF] DC x Sonic The Hedgehog

07 Octobre 2025

Edité par Urban Comics

Urban Comics annonce Superman Unlimited Tome 1 de Dan Slott et Rafael Albuquerque en janvier 2026

Urban Comics annonce Superman Unlimited Tome 1 de Dan Slott et Rafael Albuquerque en janvier 2026

06 Octobre 2025

Un astéroïde de la taille de Metropolis fonce droit sur la Terre

Des sorties régulières pour les poches d'Urban Comics

Des sorties régulières pour les poches d'Urban Comics

02 Octobre 2025

2 Nomad par mois

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire