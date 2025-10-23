[Sorties Comics] Vendredi 24 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour





(3) Justice League Unlimited tome 2 Urban Comics Alors que la Ligue de Justice s'est reformée, plus grande et plus forte que jamais, une nouvelle organisation maléfique, Inferno, se révèle pour dominer la Terre. Leurs attaques répétées mettent les héros en difficulté, témoignant d'une connaissance avancée de leurs adversaires et de leurs secrets... D'autant plus qu'un traître se cache parmi les rangs de la Ligue ! L'affrontement prend une toute autre ampleur quand les membres d'Inferno attaquent simultanément la Ligue dans le présent et dans le passé.

Contenu vo : BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST #38-39, JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #6-8, et BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST 2025 ANNUAL #1 Prix : 20.5€ Alors que la Ligue de Justice s'est reformée, plus grande et plus forte que jamais, une nouvelle organisation maléfique, Inferno, se révèle pour dominer la Terre. Leurs attaques répétées mettent les héros en difficulté, témoignant d'une connaissance avancée de leurs adversaires et de leurs secrets... D'autant plus qu'un traître se cache parmi les rangs de la Ligue ! L'affrontement prend une toute autre ampleur quand les membres d'Inferno attaquent simultanément la Ligue dans le présent et dans le passé.

Contenu vo : BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST #38-39, JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #6-8, et BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST 2025 ANNUAL #1





(3) Superman Dark Prophecy Tome 2 Urban Comics De grands changements à Supercorp signifient l'ascension de Mercy Graves en tant que nouvelle P.-D.G. ! La confidente de Lex prend désormais les commandes et se rebelle contre son super-patron... mais qu'est-ce que l'homme d'acier a à dire à ce sujet ? De plus, Superwoman et la Ligue des Justiciers conçoivent un plan pour mettre Doomsday sous clé pour toujours... mais cela nécessitera un marché d'armes risqué avec une espèce extraterrestre.

Contenu vo : Superman #24-27 + Summer of Superman #1 Prix : 18.5€ De grands changements à Supercorp signifient l'ascension de Mercy Graves en tant que nouvelle P.-D.G. ! La confidente de Lex prend désormais les commandes et se rebelle contre son super-patron... mais qu'est-ce que l'homme d'acier a à dire à ce sujet ? De plus, Superwoman et la Ligue des Justiciers conçoivent un plan pour mettre Doomsday sous clé pour toujours... mais cela nécessitera un marché d'armes risqué avec une espèce extraterrestre.

Contenu vo : Superman #24-27 + Summer of Superman #1





(1) The One Hand & The Six Fingers Intégrale Urban Comics 2873. À Neo Novena, l’inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu’un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l’étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu’il n’est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement… il ne se souvient de rien !

Contenu vo : The One Hand #1-5 + The Six Fingers #1-5 Prix : 36€ 2873. À Neo Novena, l’inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu’un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l’étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu’il n’est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement… il ne se souvient de rien !

Contenu vo : The One Hand #1-5 + The Six Fingers #1-5