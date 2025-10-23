[Sorties Comics] Vendredi 24 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".
Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.
A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !
Alors que la Ligue de Justice s'est reformée, plus grande et plus forte que jamais, une nouvelle organisation maléfique, Inferno, se révèle pour dominer la Terre. Leurs attaques répétées mettent les héros en difficulté, témoignant d'une connaissance avancée de leurs adversaires et de leurs secrets... D'autant plus qu'un traître se cache parmi les rangs de la Ligue ! L'affrontement prend une toute autre ampleur quand les membres d'Inferno attaquent simultanément la Ligue dans le présent et dans le passé.
Contenu vo : BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST #38-39, JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #6-8, et BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST 2025 ANNUAL #1
Second tome et on a déjà un crossover qui plombe un peu le potentiel du titre en étant lourd à lire par moment. Il y a de bonnes idées, notamment le début de l'histoire est efficace et entraînant, mais l'exécution de la suite est laborieuse à suivre. Les numéros WORLD'S FINEST sont les moins intéressants à lire du crossover. À noter que le dernier épisode fait très fan-service avec plein de caméos de Super-héros qui feront plaisir aux fans. Au moins, la partie graphique du crossover reste très belle, avec notamment Dan Mora et Travis Moore.
J'aime beaucoup cette série, mais elle mériterait de se poser un peu. Ce crossover est un peu décevant, notamment quant à l'identité d'Inferno. On a un peu l'impression que la série Superman a lancé une menace, et qu'il faut aller très vite pour se mettre à niveau et préparer le prochain gros event. Donc même si ça reste très sympa à lire, c'est vite expédié, mais la suite a du potentiel.
La série commence à peine et se retrouve déjà dans un crossover. C'est sans doute le souci de la série, elle veut référencer tout l'univers DC autour, notamment les mini-séries lancée autour et elle est du coup obligée d'aller rapidement sur ses propres intrigues. Mark Waid s'en sort quand même bien, même si la révélation sur Inferno est décevante. On place ici les première graines pour le prochain gros crossover qui va commencer en VO. Waid arrive bien à jouer entre le passé et le futur en jonglant entre ses deux séries. La fin promet de belles choses. Et la partie graphique aide à apprécier le crossover avec des planches de Dan Mora et Travis Moore.
C’est un tome de transition qui continue l’aspect soap opera de la série, tout en teasant les événements à venir. Les dialogues sont réussis, ainsi que l’évolution des personnages qui chamboulent un peu le statu quo. Ce tome 2 est toujours gâté au niveau des dessinateurs, ils proposent tous de très beaux dessins.
Cette seconde partie du run de Williamson sur Superman est bien plus intéressante à mon sens. Où c'est peut-être simplement le fait que tous les éléments introduits jusque-là commencent à converger. C'est plutôt bien écrit et ça a du coeur. Et malgré le fait que je sois plus que fatigué des dessins de Dan Mora, c'est sur ce titre que ça passe encore le mieux.
De grands changements à Supercorp signifient l'ascension de Mercy Graves en tant que nouvelle P.-D.G. ! La confidente de Lex prend désormais les commandes et se rebelle contre son super-patron... mais qu'est-ce que l'homme d'acier a à dire à ce sujet ? De plus, Superwoman et la Ligue des Justiciers conçoivent un plan pour mettre Doomsday sous clé pour toujours... mais cela nécessitera un marché d'armes risqué avec une espèce extraterrestre.
Contenu vo : Superman #24-27 + Summer of Superman #1
C’est un tome de transition qui continue l’aspect soap opera de la série, tout en teasant les événements à venir. Les dialogues sont réussis, ainsi que l’évolution des personnages qui chamboulent un peu le statu quo. Ce tome 2 est toujours gâté au niveau des dessinateurs, ils proposent tous de très beaux dessins.
Cette seconde partie du run de Williamson sur Superman est bien plus intéressante à mon sens. Où c'est peut-être simplement le fait que tous les éléments introduits jusque-là commencent à converger. C'est plutôt bien écrit et ça a du coeur. Et malgré le fait que je sois plus que fatigué des dessins de Dan Mora, c'est sur ce titre que ça passe encore le mieux.
2873. À Neo Novena, l’inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu’un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l’étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu’il n’est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement… il ne se souvient de rien !
Contenu vo : The One Hand #1-5 + The Six Fingers #1-5
Découvrez l’univers sombre et envoûtant de GRIM avec ce fourreau exclusif regroupant les tomes 1, 2 et 3 de la série. Entre faucheuses modernes, mystères surnaturels et suspense haletant, cette trilogie vous plonge dans une aventure graphique intense au style visuel percutant.
Présentés dans un fourreau rigide, les trois albums réunis forment une édition collector idéale pour les fans de comics fantastiques et d’ambiance dark. Parfait pour compléter votre bibliothèque ou offrir à un amateur de récits stylisés et puissants.
Avis (3)
Uraphire Staff MDCU
il y a 1 mois
Second tome et on a déjà un crossover qui plombe un peu le potentiel du titre en étant lourd à lire par moment. Il y a de bonnes idées, notamment le début de l'histoire est efficace et entraînant, mais l'exécution de la suite est laborieuse à suivre. Les numéros WORLD'S FINEST sont les moins intéressants à lire du crossover. À noter que le dernier épisode fait très fan-service avec plein de caméos de Super-héros qui feront plaisir aux fans. Au moins, la partie graphique du crossover reste très belle, avec notamment Dan Mora et Travis Moore.
Adrien L. Staff MDCU
il y a 1 mois
J'aime beaucoup cette série, mais elle mériterait de se poser un peu. Ce crossover est un peu décevant, notamment quant à l'identité d'Inferno. On a un peu l'impression que la série Superman a lancé une menace, et qu'il faut aller très vite pour se mettre à niveau et préparer le prochain gros event. Donc même si ça reste très sympa à lire, c'est vite expédié, mais la suite a du potentiel.
BartAllen Staff MDCU
il y a 1 mois
La série commence à peine et se retrouve déjà dans un crossover. C'est sans doute le souci de la série, elle veut référencer tout l'univers DC autour, notamment les mini-séries lancée autour et elle est du coup obligée d'aller rapidement sur ses propres intrigues. Mark Waid s'en sort quand même bien, même si la révélation sur Inferno est décevante. On place ici les première graines pour le prochain gros crossover qui va commencer en VO. Waid arrive bien à jouer entre le passé et le futur en jonglant entre ses deux séries. La fin promet de belles choses. Et la partie graphique aide à apprécier le crossover avec des planches de Dan Mora et Travis Moore.