Twitch du jeudi 23/10 : Marvel : Age of Revelation, Urban Limited, Gen V et Astérix en Lusitanie

23 Octobre 2025 par Jeff 0
Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par l'event Marvel Age of Revelation. Nous vous le présenterons et enchaînerons avec notre avis sur les premiers numéros. Nous continuerons avec Les Urban Limited 2025. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les titres choisis cette année ? Valent-ils le coup ? Nous verrons tout cela ensemble. Ensuite, nous basculerons sur notre avis sur la saison 2 de Gen V qui vient tout juste de s'achever. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur le tout dernier Astérix : Astérix en Lusitanie. Oui, il sort aujourd'hui, mais on est au taqué ! 

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

