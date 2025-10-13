[NYCC] La fin définitive de l'univers Ultimate confimée

  1. Accueil
Marvel a confimé que l'univers Ultimate allait bien se terminer l'année prochaine, mettant fin à toutes les séries en cours. Lors du NYCC, Dan Buckley (responsable de la franchise Marvel), C.B. Cebulski (rédacteur en chef), Wil Moss (rédacteur senior), ainsi que les scénaristes Deniz Camp et Chris Condon, ont dévoilé le calendrier final des séries :

- Ultimate Spider-Man #24 (décembre),
- Ultimate Black Panther #24 (janvier),
- Ultimate X-Men #24 (février),
- Ultimates #24 et Ultimate Wolverine #16 (avril).

Dès le départ, cette saga a été conçue avec une fin : l’évasion du Maker. Ce moment déclenchera Ultimate Endgame, un crossover en cinq numéros débutant en décembre, qui rassemblera tous les fils narratifs pour un ultime affrontement, raconté mois par mois en "temps réel".

Marvel a également évoqué les répercussions sur Terre-616 via les "Origin Boxes" du Maker. Dans Ultimate Spider-Man: Incursion #5 (à paraître ce mois-ci), Miles Morales revient dans l’univers classique avec plusieurs de ces boites, plantant les graines pour de nouveaux héros et histoires en  2026.

