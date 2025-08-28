Le one-shot Ultimate Two Years In confirme l'arrivée de ce personnage

  1. Accueil
28 Aout 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Marvel a annoncé la sortie d'un one-shot de l'univers Ultimate le 3 décembre. Il s'agit d'Ultimate Universe: Two Years In #1, écrit par Deniz Camp (Ultimates, Ultimate Endgame) et Alex Paknadel (Astonishing X-Men), accompagnés aux dessins par de nombreux artistes de l'éditeur.

Comme Ultimate Universe: One Year In l’an dernier, qui a intégré Nick Fury et révélé le Conseil du Maker, ce nouveau one-shot servira de pierre angulaire à l’histoire globale de l’univers Ultimate. Les fans peuvent s’attendre au retour des Ultimate Guardians, à un aperçu plus approfondi de leur rôle dans *Ultimate Endgame*, ainsi qu’à l’introduction de nouveaux visages, alors que le compte à rebours du retour du Maker touche à sa fin.

Alors que Ultimate Endgame approche, les Gardiens ont sillonné le multivers, rassemblant des alliés à travers les époques et les réalités. Les lecteurs exploreront chaque recoin de l’Univers Ultimate et rencontreront des personnages passionnants, dont la première apparition d’Ultimate Daredevil.

