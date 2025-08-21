Marvel aussi se met aux couvertures surprises

Alors que DC annonce des couvertures surprises pour son DC KO #1, Marvel décide de s'y mettre aussi pour son propre gros event à venir : Ultimate Endgame. En effet, le premier numéro de cette série marquera le début du programme "True Believers Blind Bags", c'est-à-dire que le comics pourra être acheté dans un sac arborant une illustration de Rod Reis, et à l’intérieur se trouvera une couverture surprise disponible uniquement via ce programme. Marvel proposera aussi des couvertures secrètes ultra-rares qui ne seront dévoilées qu’une fois découvertes par les fans.

Chaque Blind Bag contient un exemplaire d’Ultimate Endgame #1, avec la chance d’obtenir l’une de ces couvertures :

- Couverture principale par Mark Brooks

- Variante foil par Derrick Chew

- Variantes par CAFÚ, Sanford Greene, Alexander Lozano, Peach Momoko, Dan Panosian, Ryan Stegman

- Variante + Variante vierge noir et blanc par Skottie Young

- Variante vierge par Mark Brooks et Peach Momoko (exclusivité Blind Bag)

- Variante hommage par Stonehouse (exclusivité Blind Bag)

- Et des variantes secrètes rares, réalisées par des artistes surprises, qui ne seront révélées qu’au moment de l'ouverture.

Ultimate Endgame est une série en cinq numéros écrite par Deniz Camp et illustrée par Terry Dodson et Jonas Scharf, qui sortira fin décembre. Emprisonné depuis deux ans, aussi bien dans la réalité que dans l’univers fictionnel, le Maker est prêt à frapper les héros qui ont remodelé le monde qu’il contrôlait autrefois. Cet événement réunit pour la première fois des personnages issus des cinq titres actuels de l’univers Ultimate, aboutissant à une confrontation épique sur plusieurs fronts qui décidera du sort du nouvel Univers Ultimate.