Des couvertures surprises pour DC K.O. #1

L'évènement DC K.O. se rapproche, et DC partage de nouvelles informations. Pour le lancement du premier numéro, l'éditeur va en effet proposer une édition spéciale "Lights Out". Le principe est simple, et connu en France puisque Panini l'a déjà fait notamment : le comics est emballé dans un sac qui dissimule la couverture. Du coup, l'acheteur aura une couverture au hasard. Plusieurs artistes proposeront des dessins dont Javi Fernández, Jim Lee, Daniel Warren Johnson, Mike Del Mundo, Frank Cho, Jae Lee, Scott Koblish, Ben Oliver, Noobovich, Mark Spears, Dan Mora et Greg Capullo. Chaque couverture aura un différent niveau de rareté, le minimum étant 100 exemplaires.

Dans DC K.O., les plus grands héros de DC participent à un tournament mortel, et un seul pourra être couronné Omega King. L’histoire s’étend sur cinq numéros et plonge les héros dans une arène de gladiateurs cosmiques liée au Cœur d’Apokolips, chaque round les poussant à leurs limites. Superman est au cœur de l’intrigue, tandis que les pouvoirs Omega de Darkseid planent comme une menace grandissante.

L’événement principal sera complété par des tie-ins, dont Justice League: The Omega Act #1, Titans #28, Superman #31, The Flash #26 et Justice League Unlimited #12, qui exploreront les conséquences des combats. Vous trouverez plus d'informations sur MDCU dans cet article ou celui-là. DC K.O. #1 sortira le 8 octobre 2025.