DC KO Ashcan (Snyder et Williamson) nous donne tout le contexte de DC K.O.

Ceux qui ont été à la Comic Con ont eu la chance de recevoir DC KO Ashcan, un fascicule distribué lors de l'évènement et qui est relativement important pour l'event à venir : DC K.O.. La raison est on ne peut plus simple : Scott Snyder et Joshua Williamson y ont pris la parole pour expliquer tout le contexte de l'event DC.

Voici ce qui a été dit sur le sujet :

Lorsque le récit débute, les héros apprennent que non seulement Darkseid a évolué en quelque chose de plus grand et de plus fort qu'il ne l'a jamais été. Ils apprennent aussi qu'il a fait le voyage de l'Absolute Universe vers le DC Universe et qu'il est impossible de l'arrêter. Il a voyagé dans le temps, du futur au présent. Avec la naissance de l'Univers Absolu, il a absorbé tellement d'énergie oméga qu'il est devenu quelque chose au-delà de la conception. Il est devenu le King Omega : K.O.. Il a détruit le futur. Il n'y a pas de futur pour DC à ce stade à cause de ce que Darkseid a fait. Il fait son chemin de retour vers le présent, et il n'y a aucun moyen de l'arrêter, mais ce que les héros apprennent, c'est que la seule façon de faire face à cela est de devenir ce qu'il est. Comment faire cela ? Ils doivent utiliser cet appareil appelé l'Arche d'Apokolips pour transformer la Terre en un tournoi apokoliptien – une arène avec cinq niveaux différents, allant jusqu'au noyau.

Pour les intéressés, sachez que le fascicule est disponible à la revente sur ebay. Par contre, vous aurez une fois encore un exemple de l'être humain dans toute sa splendeur. Autrement dit... préparez la liasse de billets.