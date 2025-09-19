Marvel annonce Black Panther: Intergalactic

T'Challa doit unir son royaume sur Terre et... dans les étoiles !

Cela avait été teasé par Marvel mais pour être tout-à-fait transparent, nous ne l'avions pas relayé à l'époque. La raison ? Marvel avait balancé "Black Panther: Intergalactic soon" et... c'est tout. Autant dire qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire sur le sujet.

Aujourd'hui, on en sait enfin un peu plus grâce aux sollicitations du mois de décembre.

Black Panther: Intergalactic sera une mini-série en quatre numéros tenue par Victor LaValle et Stefano Nesi.

Voici le synopsis :

T'CHALLA, le roi du Wakanda, fait face au défi d'unir tout son royaume - sur Terre et dans les étoiles ! Avant qu'il puisse commencer, cependant, quelqu'un - ou quelque chose - le prend et l'amène sur une planète mystérieuse où la BLACK PANTHER doit se battre pour sa vie ! SHURI, sa sœur, s'efforce de le retrouver - mais alors que le roi et la princesse sont distraits, quelqu'un d'autre s'emparera-t-il du titre d'Empereur du Wakanda ?

Et enfin, la cover :

Sortie au mois de décembre.